Rivendeva biglietti, a ex funzionaria Atm sequestro da 1,2 mln

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Un sequestro preventivo di beni per 1,2 milioni di euro nei confronti di una ex funzionaria dell'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, è stato eseguito dai Carabinieri di Milano. Secondo quanto si è appreso alla funzionaria denunciata è stato notificato l'avviso di chiusura indagini preliminari con l'ipotesi accusatoria di peculato aggravato. La vicenda riguarderebbe un ingente giro di titoli di viaggio non contabilizzati e poi rivenduti direttamente incassando il corrispettivo. La dipendente nel frattempo è stata licenziata. (ANSA).