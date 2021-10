Green pass: 'sindacati nazisti', scritta davanti sede Cgil

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - 'Sindacati nazisti' e altre scritte di questo tenore sono state trovate questa mattina fuori dalla sede della Cgil di Fino Mornasco, nel Comasco. Lo rende noto la Cgil, precisando che "non è il primo caso: non più tardi di una settimana fa era stata presa di mira la Camera del lavoro di Lomazzo. Inoltre, l'episodio è concomitante alla grande manifestazione antifascista di sabato".

"Continuano le provocazioni - commenta il segretario generale della Cgil di Como Umberto Colombo - ma non ci fanno arretrare di un centimetro. Continueremo, con ancora più decisione, a impegnarci sui temi della difesa della Costituzione, della solidarietà e del lavoro, affinché sia dignitoso e sicuro e per tutti. A maggior ragione, in questo periodo, insieme con gli altri sindacati, le associazioni, gli studenti e le nuove generazioni, dobbiamo portare avanti i valori della Costituzione e dell'antifascismo". (ANSA).