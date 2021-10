Covid: Locatelli, è la quarta causa di morte in Italia

(ANSA) - BERGAMO, 18 OTT - "Oggi il Covid-19 è la quarta causa di morte in Italia e la terza negli Stati Uniti". Lo ha detto il Presidente del presidente Css e coordinatore Cts Franco Locatelli, nel corso della sua Lectio magistralis che ha tenuto in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'Università di Bergamo. Locatelli, che è di Bergamo, ha voluto mostrare la foto dei carri militari che portavano le bare dei bergamaschi fuori dalla città nel marzo 2020, perché i cimiteri erano pieni.

"Bergamo ha soltanto precorso un dramma, quello della pandemia, che ha investito tutto il mondo - ha sottolineato - e che ha provocato un eccesso di mortalità in tutti i Paesi a elevato tenore economico e certamente l'Italia è stato il primo Paese occidentale ad affrontare questo dramma senza avere punti di riferimento, anzi creandone per altri Paesi, che hanno così potuto far tesoro della tragica esperienza italiana, soprattutto in questa regione e particolarmente in questa città". (ANSA).