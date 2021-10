Comunali:a Varese vince il sindaco uscente Galimberti

Varese, storico feudo leghista, città dove il partito del Carroccio è nato e cresciuto, verrà amministrata per altri cinque anni dal centrosinistra. Davide Galimberti, sindaco uscente sostenuto dal Pd, da una serie di liste civiche e dal Movimento 5 Stelle, ha infatti battuto al ballottaggio il rappresentante della Lega e del centrodestra, Matteo Bianchi, raccogliendo il 53,20% dei voti contro il 46,80% dell' avversario. Una sconfitta pesante per il Carroccio, che aveva impiegato le sue armi migliori nel tentativo di riconquistare Palazzo Estense: dal leader Matteo Salvini - giunto a Varese ben quattro volte nelle ultime settimane per sostenere il suo candidato -, al governatore della Lombardia ed ex sindaco della città Attilio Fontana, fino al ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, presente in città venerdì sera in occasione del comizio conclusivo di Bianchi. E invece, il deputato leghista chiamato a sostituire in fretta e furia nella corsa alla poltrona di primo cittadino varesino l'ex governatore e ministro Roberto Maroni, costretto a rinunciare per motivi di salute, è rimasto tutto solo nel giorno della sconfitta, dove la storica sede di piazza del Podestà è stata disertata dai big del Carroccio. "Non è un funerale, c'è chi vince e c'è chi perde, l' importante è essere a posto con la propria coscienza - ha commentato a caldo Bianchi prima di recarsi nella sede del Comune di Varese per congratularsi con lo sfidante -. Abbiamo fatto il massimo, non ho nulla da rimproverarmi, un mesetto in più di campagna elettorale sarebbe stato meglio, ma accettiamo il risultato e organizziamoci per una sana opposizione".