Champions, Atalanta: infortunio muscolare, Toloi salta United

(ANSA) - BERGAMO, 18 OTT - Rafael Toloi non sarà disponibile per la trasferta dell'Atalanta di mercoledì in Champions League in casa del Manchester United. Il difensore italo-brasiliano, uscito a Empoli ieri pomeriggio al 39' pt, toccandosi la coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione all'adduttore. Toloi, per un precedente risentimento tra bicipite femorale e flessore, aveva già dovuto saltare sia il match contro il Milan prima della sosta che la convocazione in azzurro. (ANSA).