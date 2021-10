A|X Armani Exchange festeggia 30 anni con dj mix unici

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Per i suoi primi 30 anni, A|X Armani Exchange lancia '91 Forward', una campagna mondiale sviluppata in collaborazione con la piattaforma radiofonica musicale globale NTS, attraverso la quale il brand celebra gli anni '90, la musica e la vita notturna. Attingendo alla sua famiglia allargata di esperti di cultura underground, NTS - con un pubblico globale di 2,5 milioni di ascoltatori mensili - ha scelto per i numerosi store A|X Armani Exchange nel mondo una serie di artisti, musicisti e DJ locali.

Ogni artista o DJ creerà un DJ mix unico - che verrà inserito su nts.live e riprodotto negli store A|X Armani Exchange di tutto il mondo - pensato per celebrare gli anni '90, tra musica elettronica e dance. Dieci tra gli artisti coinvolti parteciperanno inoltre a un servizio fotografico e avranno la possibilità di rivisitare la grafica della T-shirt simbolo del marchio. Tra i nomi già confermati, lo sperimentatore avant-trance Lorenzo Senni, che realizzerà il suo mix A|X Armani Exchange di Roma, la modella e DJ Yuka Mizuhara per il punto vendita di Tokyo, e la belga Blck Mamba per quello di Antwerp. A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album, Liminal Soul, il mix della producer Kedr Livanskiy potrà essere ascoltato all'A|X Armani Exchange di San Pietroburgo, mentre John Talabot porterà il repertorio della sua etichetta a Madrid. L'intera campagna entrerà nel vivo attraverso le club nights curate da NTS a Parigi e Colonia, e le trasmissioni A|X "streamed in-store" nei negozi di Mumbai e Tokyo. (ANSA).