Donna ferita in lite a Milano, grave in rianimazione

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - E' in pericolo di vita una donna di 31 anni di Segrate (Milano) ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda dopo aver ricevuto una ferita da taglio al corpo nel corso di una lite la notte scorsa in via Tocqueville, vicino a corso Como, una delle zone della movida di Milano.

I carabinieri del Nucleo radio mobile sono intervenuti intorno alla 5, su segnalazione del 112, al Niguarda e hanno stabilito, stando ai primi accertamenti, che la donna era rimasta coinvolta in una lite, sulle cui cause i militari stanno indagando, in via Tocqueville con un gruppo di giovani probabilmente di origine africana.

Nella lite è rimasto ferito anche un senegalese di 25 anni, portato all'ospedale Fatebenefratelli con una ferita da taglio superficiale alla gamba.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo e i rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Investigativo. (ANSA).