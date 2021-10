Milan, Ibrahimovic convocato per il Verona

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Dopo più di un mese Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati nel Milan. Stefano Pioli lo ha chiamato per la sfida di questa sera contro il Verona. Finora l'attaccante svedese ha disputato solo mezz'ora di gioco contro la Lazio a settembre, segnando anche un gol. Un recupero fondamentale per il Milan alle prese con pesanti assenze all'inizio di un tour de force cruciale per la stagione. (ANSA).