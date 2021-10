Green Pass: alcune migliaia di persone in corteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - È partito da Milano il corteo No Green Pass. Alcune migliaia di persone si sono messe in marcia da piazza Fontana dirette verso piazza Duomo al grido di "Libertà".

Molti gli striscioni e i cartelli contro il sindacato.

"Landini babbeo il popolo in corteo", "Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi", "Solidali con i portuali di Trieste" sono solo alcuni degli slogan nel corso del tredicesimo sabato di agitazione. (ANSA).