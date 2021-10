Teme il ritiro della patente e investe un agente a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Temeva di perdere nuovamente la patente, dato che già di recente aveva avuto guai con il codice della strada, e allora, per non fermarsi a un controllo di una Volante, ha dato vita a un inseguimento culminato nell'investimento di un agente. Il poliziotto, un 32enne, fortunatamente se la caverà con una prognosi di 15 giorni.

E' accaduto ieri mattina (ma la notizia è stata divulgata oggi) tra le zone Garibaldi e Cenisio dove l'auto guidata dal giovane, un 27enne, che aveva a bordo tre amici, due di 25 e uno di 26 anni, è stata notata commettere alcune infrazioni dall'equipaggio. Dopo vari tentativi di affiancamento, e un breve inseguimento fino in via Cenisio, l'auto, un'Audi, si è dovuta bloccare per una coda a un semaforo. La Volante l'ha raggiunta ed è sceso un agente che si è parato davanti alla vettura. Ma il conducente, secondo quanto riferito dalla Questura, non ha esitato a ripartire travolgendolo e trascinandolo, per poi dileguarsi.

Alcune ore dopo il giovane, che ha detto di essere figlio di un importante imprenditore toscano, si è presentato con un avvocato al commissariato Lorenteggio, dove è stato denunciato.

Sui passeggeri si attendono eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria. (ANSA).