Simone Inzaghi, i sudamericani? Brava la Liga a rinviare gare

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Dovrò parlare con Correa, Lautaro e Vecino e vedrò come staranno. Brava la Liga a rinviare le partite, noi dovevamo parlarne a inizio stagione. Per domani dobbiamo stringere i denti e valutare come arriveranno i trei sudamericani". Lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico, quando ancora non ha potuto lavorare con i giocatori impegnati in Sudamerica, che stanno rientrando in Italia. "C'era capitato anche dopo l'ultima sosta ma avevamo giocato di domenica - dice ancora --.

Ora è particolare. Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma perché sarebbero rientrati alle 3 di notte (ANSA).