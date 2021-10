Nasce Luxpets, marketplace di lusso per animali

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Un marketplace di lusso dove fare shopping online per i propri animali tra abbigliamento, accessori, prodotti cosmetici, pet food di alto livello: è Luxpets, un portale nato da un'idea di Simon Thun, vicepresidente Lenet Group e rappresentante della terza generazione della famiglia Thun. "Sono felice di annunciare l'avvio di una progettualità così ampia in un settore florido come quello dei pet, a cui sono molto legato - dice Thun -. Guardiamo già al futuro e alle prospettive di crescita e sviluppo, anche in termini sociali: Luxpets avrà un atterraggio anche nella sfera della pet therapy con la Fondazione Lene Thun Onlus". Molte le collaborazioni attive sulla piattaforma con partner come Poldo Dog Couture, che ha realizzato una collezione in esclusiva per Luxpets in occasione del lancio, ma anche Dsquared2, Fay, Barbour e il brand di gioielli DoDo. Secondo un'indagine di YouGov, il 57% dei proprietari di cani o gatti acquista indumenti e accessori per il proprio amico a quattro zampe e per 1 su 2 la marca ha un'importanza considerevole. La metà degli acquirenti tiene molto al look del proprio animale: il 21% usa abbigliamento e accessori fashion quotidianamente, un altro 21% in occasioni speciali e addirittura il 13% abbina il proprio outfit a quello del pet. Oltre ai prodotti moda, lo shop ha intenzione di varare servizi come assicurazioni, toelettatura, dog sitter e dog hotel. Luxpets, supportato da un investimento di oltre 10 milioni di euro, vedrà un'espansione in Europa entro il prossimo anno e nei principali mercati extraeuropei (in particolare Stati Uniti e Asia) entro il 2023. (ANSA).