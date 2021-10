Inzaghi, Inter sarà pronta per il tour de force

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Sappiamo che ci attendono tante partite ravvicinate, vogliamo farci trovare pronti. Purtroppo ad Appiano eravamo pochi, avevo solo sei/sette giocatori ma abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Ora sono rientrati i nazionali europei abbastanza bene, con qualche problemino ma di poco conto. Aspettiamo i sudamericani...", spiega il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro la Lazio.

Dalla partita dell'Olimpico, la squadra nerazzurra sarà impegnata in un tour de force tra Champions e big match contro Juventus e Milan. Ma forse già da martedì prossimo ci potrà essere un recupero importante: "Sensi si sta allenando discretamente in gruppo e se non ci sarà per la Champions, sarà a disposizione per la partita successiva". (ANSA).