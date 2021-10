Lavoro: 'Il Gigante' apre 59esimo supermercato, 20 nuove assunzioni

La rete dei supermercati ‘Il Gigante’, brand lombardo della Grande Distribuzione che nel 2022 celebrerà il cinquantesimo anniversario di attività, porta a 59 il numero dei propri punti vendita. E’ stato, infatti, inaugurato oggi a Fagnano Olona, in provincia di Varese, uno spazio di 2.500 mq nel quale lavoreranno 51 collaboratori, 20 dei quali ‘nuovi assunti’.

“In un momento di instabilità e incertezza economica, in cui si registrano crisi occupazionali - spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione de ‘Il Gigante’ - rimaniamo comunque positivi e crediamo sia importante continuare ad investire sul territorio. Inoltre, riteniamo sia molto importante per il Paese creare nuovi posti di lavoro e formare nuovi specialisti del settore”.

Il punto vendita, situato in via Legnano, è stato costruito secondo le più avanzate tecnologie di efficienza energetica. Così come tutte le ‘produzioni proprie’ saranno esposte e vendute in ‘contenitori C Pet Evolve’ composte fino all’80% di materiale riciclato, in ottica di riuso in quanto le vaschette sono adatte per cotture in forno e al microonde. “L’apertura a Fagnano – sottolinea Giancarlo Panizza, presidente del gruppo ‘Il Gigante’ - vuole essere, in un momento così difficile, un segnale positivo e di fiducia nel futuro di una azienda italiana che difende i valori e le tradizioni per soddisfare le esigenze del consumatore”.