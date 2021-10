Futuro ristorante-azienda fra analisi dati-modello business

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Automazioni, robotica, raccolta e analisi di dati e modelli di business che esulano dal servizio in sala come l'e-commerce o lo sviluppo di merchandising. Sono alcuni degli aspetti che caratterizzeranno i ristoranti nei prossimi 30 anni: è quanto è emerso, fra l'altro, al Forum della Ristorazione, in corso a Bologna all'interno di Fico, organizzato dall'agenzia RistoratoreTop e dall'Osservatorio Ristorazione per circa 300 operatori del settore chiamati a confrontarsi sul tema degli scenari futuri.

Se sul piano del cibo assisteremo a pochi cambiamenti rispetto alla situazione attuale, nonostante una progressiva verticalizzazione e specializzazione dell'offerta gastronomica, con numerose contaminazioni provenienti dall'estero, la vera rivoluzione - è stato sottolineato - investirà la figura dei ristoratori e il loro approccio al business, chiamati a trasformarsi in una vera e propria struttura aziendale, a prescindere dalle dimensioni del locale, per stare al passo con le trasformazioni del mercato e delle abitudini di consumo accelerate negli ultimi mesi dalla pandemia.

A riprova di questa tesi è stata presentata una ricerca.

L'analisi dati della web app Plateform, installata su 770 ristoranti in Italia, sugli ordini di 1,69 milioni di coperti da gennaio ad ottobre 2021 ha messo in luce che il 33,57% delle prenotazioni oggi arriva da web (con mediamente 43,98 ore di anticipo), il 54,4% da telefono (con 1,5 giorni di anticipo) e solo il restante 12,03% da clienti di passaggio. Cresce progressivamente anche il numero di clienti che intende dare un'opinione: uno su tre compila i sondaggi proposti dal locale, mentre uno su 25 lascia una recensione sugli appositi portali o sui social. Si registra anche un prevedibile calo degli ordini di delivery e take away, con -61,5% da marzo a giugno, e di una altrettanto prevedibile crescita esponenziale delle prenotazioni in presenza, con +988%. (ANSA).