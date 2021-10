Esce 'Versace Sfilate', 40 anni di collezioni in un libro

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "Guardare al passato non è mai stato così interessante. C'è un momento nella vita o nella carriera di ciascuno di noi nel quale, per evolvere, è necessario tracciare una linea e riconoscere quali sono le proprie origini. Questo libro rappresenta esattamente questo per me": così Donatella Versace presenta il volume della collana "Sfilate" della casa editrice Ippocampo che contiene la prima panoramica completa delle collezioni donna Versace, dal debutto di Gianni Versace nel 1978 a oggi.

"Più di 40 anni di sfilate e una serie innumerevole di look tutti importanti allo stesso modo perché - riflette la designer - mi hanno portata ed essere dove sono ora. In questo libro trovate l'anima di Versace e sono così orgogliosa di condividerla con il mondo." Pubblicato in collaborazione con il brand e scritto da Tim Blanks, editor-at-large di The Business of Fashion, 'Versace Sfilate: Tutte le collezioni' si apre raccontando i momenti più significativi della storia di Versace, per poi proseguire con la biografia di Gianni e Donatella Versace e concludersi con le immagini delle collezioni in ordine cronologico. Ogni collezione viene accompagnata da un testo che ne svela l'ispirazione e i tratti caratteristici. Il libro raccoglie 1200 immagini di sfilata per raccontare 120 collezioni con centinaia di abiti, dettagli, accessori, beauty look, scenografie e, naturalmente, le top model che li hanno indossati: da Naomi Campbell e Claudia Schiffer a Jennifer Lopez e Gigi e Bella Hadid.

Donatella Versace parlerà del libro con Tim Blanks alla Central Saint Martins di Londra. (ANSA).