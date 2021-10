Sala a Draghi: 'Pnrr per ristrutturare l'edilizia popolare'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato questa mattina a Roma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con cui ha discusso del tema dell'edilizia popolare alla luce dei fondi che anche a Milano arriveranno grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Stamattina sono stato a Palazzo Chigi e ho sottolineato al presidente Mario Draghi come mi stia a cuore in particolare il tema dell'edilizia popolare - ha spiegato Sala in un video sulle sue pagine social -. Abbiamo 70 mila appartamenti a Milano, circa il 10% della popolazione vive nelle case di edilizia pubblica. Nello scorso mandato abbiamo recuperato 4.200 appartamenti che erano messi male, li abbiamo ristrutturati e consegnati a chi era in attesa. Abbiamo ridotto l'abusivismo dal 6 al 3% ma non siamo riusciti ad avviare per mancanza di fondi un grande piano di ristrutturazione di quelle case".

Secondo Sala "bisogna farlo perché ora ci sono i fondi.

Bisogna farlo perché al degrado fisico a volte di quelle case corrisponde il degrado sociale in alcuni quartieri - ha concluso -. Da questo punto di vista devo dire che il presidente del Consiglio l'ho trovato molto attento e molto sensibile e mi auguro che questa possa essere una delle principali leve del Pnrr che metterà in attuazione il nostro governo". (ANSA).