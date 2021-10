Milano, Bernardo: 'Fondi da Lega e Fdi, non da Fi e Lupi'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Confermo": con questa risposta a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio 1 Luca Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra a Milano ora consigliere comunale, ha confermato di aver ricevuto bonifici per la campagna elettorale da Lega e Fratelli d'Italia, non da Forza Italia e da Noi con l'Italia.

"Chiedere è lecito..." ha aggiunto facendo riferimento al messaggio vocale in cui minacciava di ritirarsi dalla corsa se non fossero arrivati i fondi da tutti i partiti. Non sono arrivati "da Forza Italia e Lupi perché giustamente dovevano fare la loro campagna" ha spiegato. E quindi ha pagato di tasca sua? "in parte sì" ha concluso.