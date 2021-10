Premi: 'Le immagini rilegate', vince il libro di Cardoni

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - La seconda edizione del Premio 'Le immagini rilegate' indetto da Milano Photofestival è stato vinto dal fotografo Giuseppe Cardoni per il libro 'Vita e morte.

Rapsodia Messicana'. Lo ha deciso la giuria composta da Monica Fumagalli Iliprandi, Nino Romeo e Andrea Kerbaker. Il libro vincitore sarà esposto, insieme agli altri che hanno partecipato al concorso, alla Kasa dei Libri dal 14 al 22 ottobre 2021 (inaugurazione su prenotazione mercoledì 13 dalle 17 alle 19).

Il Premio, nato per iniziativa di Roberto Mutti, è stato istituito per dare risalto alla capacità di creare libri di fotografia che sposino la qualità delle immagini, imprescindibile, con una grafica editoriale che li renda autonomi, originali e fruibili. Tra la ventina di libri in gara i giurati hanno scelto quello di Giuseppe Cardoni, che, come dice la motivazione, "affronta il tema del rapporto tra vita e morte con un progetto editoriale e fotografico di notevole efficacia". Un viaggio per immagini nelle tradizioni e nella cultura messicana del 'Dìa de los muertos' dove il lutto viene esibito con costumi, musiche, danze e dove sacro e profano si toccano.

Tra i libri presentati, hanno meritato una segnalazione altri quattro titoli: 'Venezia. Il silenzio della bellezza' di Andrea Pancino e Franco Driusso, Antigia Edizioni; 'Pandemonio' di Alessia Spina; 'Il burrone e il salto' di Giovanni Candida e Clara Amodeo, Meltemi; 'Ri-partenza' di Antonella Pizzamiglio, Arte Studio. Inoltre, è stato segnalato 'Apparizioni per testardi picchi' di Francesca della Toffola, Ponte43. (ANSA).