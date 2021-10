Nasce il vino del Duomo, finanzierà restauro Cattedrale

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Il vino come fonte di finanziamento per sostenere i restauri della Cattedrale simbolo di Milano nel mondo: un'abitudine di alcuni secoli fa ripristinata oggi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo che, grazie al contributo de La Collina dei Ciliegi, lancia il "Vino del Duomo", un rosso Igt Verona prodotto per l'occasione dall'azienda vitivinicola veronese.

Un'iniziativa che ricorda il mecenatismo virtuoso del XIV secolo, quando cittadini e intere comunità consegnavano agli officiali della Veneranda Fabbrica brente di vino (75,55 litri) i cui proventi venivano destinati a coprire le spese di cantiere dell'erigenda Cattedrale.

La bottiglia di Corvina in purezza, con etichetta firmata dal wine designer Mario di Paolo, sarà in vendita nei prossimi giorni negli store della Cattedrale milanese, presso La Rinascente Milano, negli e-shop Duomoshop.com e LaCollinadeiCiliegi.it, e sarà, inoltre, il "Vino del Mese" di ottobre presso il Maio Restaurant e presso lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel. Ogni bottiglia venduta contribuirà a sostenere i restauri del Duomo di Milano. (ANSA).