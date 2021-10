Mostre: a Palazzo Reale i 'Frammenti' di Tullio Pericoli

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Apre domani, nelle sale dell'Appartamento dei Principi a Palazzo Reale, la monografica 'Frammenti', dedicata all'opera di Tullio Pericoli, artista marchigiano, milanese dal 1961. Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, Skira Editore e Design Terrae, la mostra è curata dal critico d'arte Michele Bonuomo, in collaborazione con l'artista, e realizzata nell'allestimento da Pierluigi Cerri.

L'esposizione nasce come omaggio della città di Milano a un artista che l'ha scelta come dimora e, al tempo stesso, come tributo alla sua lunga carriera e alla sua multiforme attività, dai ritratti di personaggi della cultura, pubblicati in tutto il mondo, alle incursioni nel teatro, con le messe in scena di opere per l'Opernhaus di Zurigo e il Teatro alla Scala.

Le oltre 150 opere esposte, realizzate tra il 1977 e il 2021, raccolgono gran parte dell'ultima produzione dell'artista, che si inscrive nella sua riflessione sempre attiva sul paesaggio.

L'ultima sala del percorso è dedicata invece ai ritratti, in una sorta di assemblea delle figure più importanti della scena culturale internazionale. (ANSA).