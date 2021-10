Cultura: 35 anni di Pavia nelle foto di Paolo Torres

(ANSA) - PAVIA, 12 OTT - "Grandangolo": è il titolo della mostra nella quale il fotografo Paolo Torres, attraverso alcuni suoi scatti diventati celebri, racconta 35 anni di storia pavese. Sarà possibile visitarla allo Spazio Arti Contemporanee di Palazzo Broletto, nel cuore di Pavia, da domenica 17 ottobre al 6 gennaio 2022.

L'inaugurazione è in programma sabato 16 ottobre, alle 18.30, alla presenza del sindaco Mario Fabrizio Fracassi e dell'assessore alla cultura Mariangela Singali Calisti.

Nelle foto di Torres i pavesi potranno ripercorrere i fatti più importanti degli ultimi 35 anni, dalle elezioni dei sindaci alle visite dei Papi e dei Presidenti della Repubblica a Pavia, dai drammatici fatti di cronaca (come il sequestro di Cesare Casella e le alluvioni del Ticino) al primo trapianto di cuore (realizzato il 17 novembre 1985 dalla équipe del professor Mario Viganò), senza dimenticare i trionfi dello sport locale. Nelle immagini scattate da Paolo in tanti potranno anche ritrovarsi personalmente. All'inaugurazione interverranno anche alcuni dei protagonisti immortalati da Torres nelle sue foto. Nella sua attività professionale, Paolo Torres ha lavorato per giornali locali e testate nazionali, come "La Notte", "Il Corriere della Sera", "Il Giorno" e l' ANSA. Oggi lavora anche per l'agenzia Pavia Press. (ANSA).