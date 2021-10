Atalanta, Sportiello: 'Da Empoli recuperiamo punti'

(ANSA) - BERGAMO, 12 OTT - "Ci attende un mese duro e significativo con Empoli e Manchester United al rientro dalla sosta: dobbiamo recuperare qualche punticino perso per strada".

Marco Sportiello, portiere di riserva dell'Atalanta che probabilmente domenica dovrà prendere il posto di Juan Musso, impegnato con l'Argentina fino a venerdì, parla del prossimo tour de force sui due frontI.

"I toscani giocano un bel calcio e sono un ostacolo difficile, non a caso hanno battuto anche la Juventus", spiega, intervenendo come testimonial insieme al collega di reparto Francesco Rossi all'Esports Palace di Bergamo alla presentazione del rinnovo della partnership con Ak Informatica per il team Atalanta Esports, la squadra di gaming che da quest'anno prenderà il nome di Leovegas.news, il digital content partner che compare sulle maglie degli e-giocatori nerazzurri.

"La partita col Manchester United invece non ha bisogno di presentazioni, è la seconda di un lungo percorso fino alla terza pausa di metà novembre - chiude Sportiello -. Io ho due figli e quindi ai videogames non riesco quasi ai giocare, ma con una partita ogni tre giorni sono un bel relax e uno sfogo durante i tanti ritiri. Nelle sfide sul campo dobbiamo stare attenti, recuperando terreno in campionato dove abbiamo perso già due volte". (ANSA).