Vaccini: Moratti, in Lombardia superato 90% adesioni

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - La Regione Lombardia ha superato oggi il 90% delle adesioni alla campagna vaccinale anti-Covid: 8,1 milioni di lombardi su 8.966.991 over 12 della platea Istat hanno detto sì al vaccino. Il 90% ha ricevuto almeno una dose mentre l'87% ha già completato il ciclo vaccinale. Uno "straordinario traguardo" annuncia su Facebook la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. "Siamo la prima Regione d'Italia con 15,3 milioni di somministrazioni effettuate in soli 9 mesi. Se fosse uno Stato, la Lombardia sarebbe terza in Europa dietro Portogallo e Danimarca, quarta al mondo dopo anche Israele", commenta Moratti. (ANSA).