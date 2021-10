Università: Iuss Pavia proclama tre professori emeriti

(ANSA) - PAVIA, 11 OTT - Alla Sala del Camino di Palazzo del Broletto, sede della Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia, si è svolta oggi per la prima volta la cerimonia di conferimento del titolo di professore emerito. I tre insigniti del titolo sono Roberto Schmid, Franco Brezzi e Salvatore Veca, scomparso giovedì 7 ottobre all'età di 77 anni.

"L'occasione è di grande rilievo per lo Iuss che deve la sua nascita a questi illustri docenti, tra i fondatori della Scuola Universitaria Superiore, oltre che figure di grande prestigio internazionale nel panorama accademico, scientifico e culturale - è stato sottolineato durante la cerimonia -. Autentici maestri nel loro campo che hanno dato un contributo rilevante allo sviluppo della Scuola Iuss con la loro attività didattica, di ricerca, di divulgazione".

Il prestigioso riconoscimento è attribuito con decreto dal Ministro all'Università e Ricerca su richiesta dell'Istituzione Universitaria, e viene concesso ai "professori ordinari collocati a riposo con almeno vent'anni di servizio, che si siano particolarmente distinti e affermati nelle loro rispettive discipline per l'eccellenza del loro curriculum scientifico e gli incarichi di rilievo ricoperti a livello nazionali e internazionali". Un'onorificenza che equivale al più elevato grado accademico, quale riconoscimento finale di una carriera scientifica ed universitaria di particolare e riconosciuto prestigio. (ANSA).