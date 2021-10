Studentessa 15enne travolta da un camion nel bresciano, grave

Una studentessa di 15 anni è stata investita da un camion ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Bergamo. È accaduto questa mattina poco prima delle 7 a Capriolo, in provincia di Brescia. L'urto ha causato alla 15enne un grave trauma cranico e toracico.

La ragazza è stata investita frontalmente. Dalle prime indicazioni dei soccorritori sembrava che la giovane fosse stata colpita dal mezzo in manovra in retromarcia, mentre dalle ultime ricostruzioni la 15enne è stata investita frontalmente e trascinata per alcuni metri vicino alle strisce pedonali.