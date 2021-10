MartiniLiveBar, ultimo appuntamento con Clementino

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Ultimo appuntamento per MartiniLiveBar che torna in scena con protagonista Clementino.

L'appuntamento con l'evento, in diretta streaming dalla Terrazza Martini di Milano, è quello in programma per mercoledì 13, alle 19,30, per quello che sarà anche l'ultimo appuntamento musicale del format. Per l'occasione, il rapper si esibirà in uno show esclusivo insieme a Saturnino.

Clementino, 'maestro' di freestyle che vanta collaborazioni con numerosi personaggi della musica italiana, da Jovanotti a Pino Daniele, passando da Fabri Fibra, Nina Zilli e altri, ha lavorato anche per il cinema, con Sergio Castellitto e Pino Quartullo, e per la televisione, in particolare come coach nel programma di RaiUno 'The Voice Senior'.

"MartiniLiveBar è un evento davvero importante per me - ha detto Clementino - e non vedo l'ora di accendere il microfono e ripartire. Ho sempre cercato di collegare musica e rap al teatro, creare qualcosa di unico, ed è quello che farò anche in quest'occasione. La voglia di tornare ai live è immensa. Il live è la nostra anima al cento per cento, senza palco e luci è tutto più difficile, è importante sottolineare che la musica non è solo cd e file audio". L'ultimo appuntamento del MartiniLiveBar sarà visibile sui canali Facebook MartiniItaly e Instagram martiniit. (ANSA).