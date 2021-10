Ludovico Einaudi, 15 concerti a Milano dall'1 al 18 dicembre

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - È dal 2015 che Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti consecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito. Nell'anno in cui tutto vuole ricominciare, la ripresa di questi concerti assume un significato speciale anche per lo stesso Einaudi, quasi un valore simbolico: "Ho sempre tenuto molto a questo appuntamento.

Ho voluto confermarlo anche quest'anno, nonostante le limitazioni e le difficolta, come segno di incoraggiamento e affetto verso la mia città". Sono dunque quindici i concerti che Ludovico Einaudi terrà nella Sala Grande del Teatro, dall'1 al 18 dicembre. In corrispondenza dei concerti, nella Sala Piccola del Teatro si terrà la seconda edizione di "Climate Space", dove si potrà esplorare attraverso l'immagine, la musica e la scienza, le molteplici interconnessioni e interdipendenze tra gli esseri viventi ed il loro ambiente. Nata da un'idea di Ludovico Einaudi e a cura di Francesco Cara "Climate Space" è una rassegna di cortometraggi d'autore sulla crisi climatica. Il mattino sarà dedicato agli studenti con incontri, proiezioni e laboratori. Il pomeriggio proporrà due serie di incontri e proiezioni aperte al pubblico, mentre la sera, dopo il concerto, la proiezione sarà accompagnata da una sonorizzazione speciale. Questo il calendario dei concerti: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, e 18 dicembre alle 20. (ANSA).