Ciclismo: Kazako Lutsenko vince la Coppa Agostoni

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il kazako Alexey Litsenko ha vinto la 75/a edizione della Coppa Agostoni, ultima prova del trittico lombardo conclusasi oggi a Lissone. Il portacolori dell'Astana Premier Tech ha battuto allo sprint Matteo Trentin, con il quale ha sferrato l'attacco decisivo a una decina di chilometri dal traguardo. "Sono felicissimo di aver vinto qui - il commento di Lutsenko -. Due anni fa mi ero piazzato secondo in questa stessa prova, e credo di aver imparato dagli errori commessi in quell'occasione. La volata? Per lanciarla ho atteso gli ultimi 150 metri e si è rivelata la scelta vincente" (ANSA).