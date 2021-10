Polo: finale scudetto, 7-4 a La Mimosa,vince Battistoni Roma

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Lo scudetto del Polo 2021 va al team romano Battistoni La Castelluccia, che rappresenta la celebre maison di moda della capitale, e che nella finale per il titolo giocata oggi al Polo Club Roma (il cui presidente Stefano Giansanti è uno dei giocatori del Battistoni) ha battuto per 7-4 i lombardi di La Mimosa. Grande protagonista della sfida tricolore è stato Patricio 'Pato' Rattagan, premiato come miglior giocatore del torneo dal ct della Nazionale di Polo Franco Piazza, e la sua 'grigia' Nefle è stata nominata miglior cavallo.

Per il team di Battistoni lo scudetto arriva dopo quattro finali perse, e quindi a sfatare una maledizione. "E' stato un anno fantastico per me, questo titolo italiano arriva poco dopo l'oro conquistato agli Europei - il commento di capitan Giansanti -. È stato bello tornare a vincere lo scudetto con questa squadra, e voglio ringraziare i miei compagni 'Pato' Rattagan, Giordano Magini e Alessandro Barnaba, esserci riuscito con loro per me è il massimo. Avevamo grande rispetto della Mimosa, non certo paura".

A margine della finale scudetto, sul campo pratica, si è svolto l'evento benefico 'Il Polo del Sorriso', organizzato per raccolta fondi per la Fondazione Operation Smile Italia Onlus.

Tra gli intervenuti il ministro Renato Brunetta, in compagnia della moglie Titti molto attiva nella fondazione. (ANSA).