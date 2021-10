Incendio nel vano ascensore, 4 intossicati a Cremona

(ANSA) - CREMONA, 10 OTT - Quattro inquilini di un palazzo di Cremona sono rimasti intossicati a causa del fumo che si è propagato nello stabile di residenza dopo un incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio nel vano ascensore. Tutti soccorsi dagli operatori del 118 e poi trasportati all'ospedale Maggiore della città lombarda, sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti clinici necessari e poi dimessi. Ad innescare il rogo, in un edificio di via Gaspare Pedone, sarebbe stato il cortocircuito del sistema elettrico che aziona l'ascensore condominiale. E proprio il vano della cabina, stando alle prime verifiche eseguite dai vigili del fuoco, mobilitati nell'intervento, avrebbe fatto da camino, spingendo il fumo verso l'alto. Una sorta di "nube grigiastra", come hanno raccontato alcuni residenti, che ha rapidamente invaso pianerottoli e scale, entrando anche negli appartamenti e provocando tosse e bruciore a gola e occhi dei condòmini.

