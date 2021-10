Tuchel: 'Lukaku? Spiace per interisti ma per noi è top'

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Perché ho portato via Lukaku dall'Inter? Mi spiace per tutti i tifosi interisti ma, come tutti,cerchiamo di migliorare la nostra formazione e abbiamo individuato una punta molto fisica, un punto di riferimento in attacco, un giocatore di personalità che potesse sollevare anche la pressione dalle spalle dei più giovani. E non ci sono tanti giocatori con questo profilo". Lo dice l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel, intervenuto al Festival dello Sport di Trento.

"Lui aveva detto che stava bene con l'Inter, e con Conte, perché aveva raggiunto ottimi risultati - ha sottolineato il tecnico campione d'Europa -, ma concludere la carriera al Chelsea, in Inghilterra, dove aveva iniziato la sua carriera, per lui era molto importante. Il rischio in questo caso era minimo. Lui voleva il Chelsea e per noi è stato importante".

(ANSA).