Trovato morto il cercatore di funghi disperso nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 09 OTT - E' stato ritrovato morto questo pomeriggio, l'uomo di 83 anni di Erba (Como), disperso da ieri sulle montagne della provincia di Lecco (in Valvarrone), dove si era avventurato alla ricerca di funghi. Il cadavere è stato rinvenuto dai volontari e dalle forze dell'ordine - 50 uomini in tutto - che erano stati mobilitati anche con unità cinofile sin da ieri sera per ritrovare il disperso. Ne ha dato comunicazione il Soccorso alpino di Lecco. (ANSA).