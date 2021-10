Sequestrati 1500 chili di alimentari senza etichetta

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Erano privi di informazioni sulla loro tracciabilità i circa 1500 kg di prodotti alimentari sequestrati nelle scorse ore dai funzionari ADM della Sezione di Oria Valsolda e dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Oria Valsolda.

I prodotti sono stati intercettati a bordo di un van guidato da un uomo, di origini marocchine e residente in Olanda, che stava entrando in Italia dalla Svizzera. Tra gli alimenti, sfusi e in cattive condizioni, c'erano miele, olio, burro di arachidi, olive, farine, spezie, frutta e ortaggi. Sono state sequestrate anche 80 scatole di lamette da barba, per un totale di ventimila pezzi, prive di marcatura CE.

Tutta la merce è stata sequestrata e i prodotti alimentari sono stati immediatamente avviati a distruzione sotto controllo doganale.

Al trasgressore sono state inflitte le sanzioni previste dalla legge per i vari illeciti amministrativi accertati.

