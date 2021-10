Pop. Sondrio: verso assemblea per Spa in prima metà dicembre

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - La Banca Popolare di Sondrio terrà verosimilmente l'assemblea per trasformarsi in Spa nella prima metà di dicembre. A convocare l'appuntamento - da fissare con 30 giorni di anticipo - sarà con ogni probabilità il Cda in agenda il 9 novembre. A quella data, come già alla riunione nel board della prossima settimana, il 15 ottobre, non ci sarà il consigliere Luca Frigerio.

Il socio privato, entrato con una propria lista all'ultima assemblea della banca, è stato estromesso dal board presieduto da Francesco Venosta martedì scorso, 5 ottobre, perché non ritenuto 'fit and proper' per l'incarico di amministratore. Ma a sentire il diretto interessato ''Me l'hanno giurata. Pensavano che entrassi in Cda e me ne stessi seduto in un angolo, invece mi sono fatto sentire soprattutto sullo statuto. In particolare sull'articolo 7 col quale volevano inserire il voto maggiorato così da avere un nuovo motivo di contrasto con la Bce e ritardare ulteriormente la trasformazione in Spa", afferma Frigerio all'ANSA.

Proprio la proposta del voto maggiorato, che rischiava di ridurre la contendibilità dell'istituto. ponendosi in contrasto con lo spirito della norma che ha costretto tutte le grandi popolari ad abbandonare la forma cooperativa e a diventare Spa, è stata ritirata dalla Popolare di Sondrio dopo i rilievi arrivati da Francoforte.

Al posto di Frigerio, che resta socio della banca valtellinese con una quota pari allo 0,15% e valuta se fare ricorso contro l' estromissione dal board, dovrebbe intanto entrare nel consiglio di amministrazione la seconda della sua lista, Veronica Mariani. (ANSA).