Milano, Sala: 'Sulla Giunta siamo alle rifiniture'

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - "Sono molto tranquillo, la formazione della giunta più o meno ce l'ho in testa, siamo alle rifiniture, ma non faccio anticipazioni". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala stamattina a Milano, a margine della messa in ricordo delle vittime della strage di Linate.

"Io ascolto tutti, ma i milanesi - ha sottolineato - hanno la garanzia di avere un sindaco che decide in maniera indipendente e con la sua testa. Non vedo problemi". (ANSA).