Mef: Invimit cede 53 immobili per oltre 17 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Invimit Sgr, partecipata al 100% dal Mef, ha messo all'asta in Lombardia 53 unità immobiliari, di cui 3 unità 'cielo terra' (indipendenti, ndr), per un controvalore di oltre 17 milioni di euro. Gli immobili sono dislocati a Como, Brescia, Cremona, Busto Arsizio (Varese) e Mantova.

"La procedura di vendita di questi immobili - ha affermato l'amministratore delegato di Invimit Giovanna Della Posta - si distingue sul mercato immobiliare per la trasparenza delle procedure, la varietà delle tipologie di asset offerte e la semplicità di acquisto".

"Acquistare da Invimit - spiega la manager - significa non solo accedere ad un patrimonio unico, ma anche contribuire alla riduzione del debito pubblico". L'asta si inquadra infatti in un più ampio programma di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico, che nell'ultimo biennio ha totalizzato "circa 320 milioni di euro di venduto, incrementando esponenzialmente i risultati raggiunti nel biennio precedente".

