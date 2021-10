Anpi, spaccate vetrine di una sede di associazioni a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - "Questa notte all' Ortica sono state spaccate le vetrine di entrata in via San Faustino 5 dei locali dove hanno sede le associazioni democratiche di quartiere: Anpi, Aned, il Circolo Culturale, Partito Democratico, Orme". Lo rende noto Roberto Cenati, presidente dell'Anpi Provinciale di Milano.

"Il grave atto vandalico e provocatorio volto a colpire le Associazioni che con le loro iniziative contribuiscono a rendere vivo e importante il quartiere Ortica - scrive Cenati - desta in noi profonda preoccupazione e costituisce uno sfregio alla storia e ai valori democratici e antifascisti della nostra città. Chiediamo alle autorità competenti - conclude Cenati - di intervenire per individuare i responsabili di questo ignobile atto". (ANSA).