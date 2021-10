Si sporge troppo da banchina, ragazza colpita dal treno

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Una ragazza di 17 anni si è sporta troppo dalla banchina, superando la linea gialla mentre era in attesa del treno alla stazione di Crema ed è stata colpita alla testa dal convoglio in arrivo. La ragazza è stata trasportata con un trauma cranico commotivo ma non in pericolo di vita all'ospedale di Cremona con l'eliambulanza.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).