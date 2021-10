Si lamenta per rumore, donna picchiata da banda di ragazzini

(ANSA) - LECCO, 07 OTT - Una donna di 55 anni è stata picchiata la scorsa notte a Lecco dopo aver chiesto a un gruppetto di ragazzi di allontanarsi perchè stavano facendo troppo rumore nel cortile del suo condominio.

Per tutta risposta i giovani hanno iniziato prima a insultarla e poi l'hanno aggredita, picchiandola e colpendola anche con alcuni caschi. Un vicino è intervenuto in suo soccorso, ed è rimasto a sua volta contuso, mentre altri hanno immediatamente chiamato i carabinieri, ma gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Il pestaggio è avvenuto in via San Michele del Carso, nella periferia nord della città lungo la direttrice che conduce verso la Valsassina. La vittima è stata ricoverata in pronto soccorso in codice giallo. Le forze dell'ordine sarebbero già sulle tracce della banda di teppisti, grazie anche all'ausilio di immagini della videosorveglianza municipale.

Si tratta purtroppo dell'ennesimo episodio di violenza nei confronti di donne, avvenuto negli ultimi giorni a Lecco. Alcune sere fa, poco dopo la mezzanotte nel quartiere di Belledo, un lecchese di 34 anni - già noto per altre aggressioni di questo genere - era stato arrestato dalla polizia dopo aver picchiato la moglie davanti al figlioletto di soli 4 anni. La donna era rimasta seriamente ferita al volto. (ANSA).