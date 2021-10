Nations League: 3-2 al Belgio, la Francia vola in finale

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Francia batte Belgio 3-2 (0-2) nella seconda semifinale della Nations League disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I francesi si sono qualificati per la finale del torneo dell'Uefa e domenica sera (ore 20,45) affronteranno la Spagna a Milano. I gol: nel primo tempo per il Belgio, Carrasco al 37' e Lukaku al 40'; nel secondo tempo per la Francia, Benzema al 17', Mbappé su rigore al 24' e Theo Hernandez al 45'. (ANSA).