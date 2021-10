Nasce ‘+digit’, per ridurre tempi delle trattative commerciali

Oltre 600 nuovi collaboratori entro il 2022 in diverse parti d’Italia: questa la previsione con cui si affaccia sul mercato +DIGIT, la nuova realtà aziendale italiana che unisce Digit Sales e Sales Solution, due player italiani della customer acquisition e del customer service. Attraverso i canali digitali è possibile intercettare le intenzioni di acquisto da parte dell’utente verso un determinato prodotto/servizio; ciò significa ridurre i tempi di lavorazione del 67% ed elevare la percentuale di successo delle trattative commerciali del 35%, con una produttività superiore del 70%.

“Vogliamo ricercare e sviluppare servizi innovativi – spiega l'ad Renato Praticò – con soluzioni all’avanguardia per il corretto funzionamento del rapporto tra aziende e utenti finali".

+Digit ha l’ambizione di diventare leader nell’offerta di soluzioni in campo digitale che possano valorizzare il rapporto tra i brand e gli utenti finali”. Questo attraverso servizi di Customer acquisition outbound e inbound, Direct sale (temporary store in centri commerciali), Credit management (recupero stragiudiziale sulla base di un rapporto dialogante con gli utenti) e attività di Customer care che garantiscano informazioni, risposte puntuali a reclami, supporto tecnico, facilitando processi di fidelizzazione e accrescendo la fiducia verso il brand. +Digit avvia il suo processo di ramificazione in Italia partendo dalle attuali sedi operative (Lombardia, Campania e Calabria) denominate ComFactory, in quanto luoghi di formazione, progettazione ed erogazione di servizi.