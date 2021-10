Milan, Pioli: "Da Ibra rispetto fin dal primo giorno"

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - Simpatico siparietto tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli, allenatore del Milan, al Festival dello Sport di Trento. In un video, Zlatan s'improvvisa intervistatore: "Mister, come ha fatto Ibra a farti diventare così importante?".

Grandi risate in sala, con Pioli che ha poi ricordato il primo incontro con il fuoriclasse svedese: "La prima volta a Milanello gli chiesi come stava. Lui mi disse: 'Non ascoltare chi dice che sarò pronto fra un mese, se vuoi posso scendere in campo subito: ma io sono qui per fare il giocatore e rispetterò sempre le tue decisioni'".

Sulla possibilità che Zlatan possa fare l'allenatore in futuro, Pioli ha detto: "È un grande campione, ma se volesse allenare forse dovrebbe smussare qualche spigolatura caratteriale". (ANSA).