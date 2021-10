Incidenti stradali: motociclista grave a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Un uomo di 25 anni è rimasto ferito in modo grave scontrandosi, in sella alla sua motocicletta con un'auto nel pomeriggio in via Colletta a Milano nel pomeriggio.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della Polizia locale. (ANSA).