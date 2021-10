Incendio in ditta:tre arresti nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 07 OTT - Nelle prime ore di questa mattina i militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri forestali di Pavia, con uomini appartenenti alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, hanno arrestato 3 persone ritenute responsabili dell'incendio, avvenuto nel 2017, all'interno dell'impianto di trattamento di rifiuti "Eredi Bertè" di Mortara (Pavia).

I reati contestati sono: traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio.

"Oltre agli arresti - si legge nel comunicato della Guardia di Finanza di Pavia - sono stati sequestrati oltre 2 milioni di euro (tra disponibilità finanziarie, fabbricati, terreni ed autoveicoli) frutto dell'ingiusto profitto ottenuto attraverso il mancato pagamento delle spese di recupero e di smaltimento dei rifiuti ed il mancato versamento del 'tributo speciale regionale'".

In particolare, due degli arrestati, entrambi 54enni e gestori dell'impianto di smaltimento, "dopo aver ammassato indistintamente quintali di rifiuti pericolosi" li smaltivano senza alcuna operazione di trattamento o recupero, ottenendo profitti illeciti per circa 2 milioni. Non solo: "una volta accortisi che la gestione dell'impianto era divenuta insostenibile a causa dell'enorme quantità di rifiuti, i due decidevano di dar fuoco al piazzale al solo scopo di ripulire, a costo zero, l'intera azienda di smaltimento, noncuranti dell'enorme danno per la salute". Dopo l'incendio la società venne dichiarata fallita e i due gestori, attraverso società intestate a prestanome, lavorarono per far sparire i capitali illeciti.