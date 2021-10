Vino: torna la rassegna 'vendemmia di Montenapoleone'

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Torna, dall'11 al 17 ottobre, "La Vendemmia di MonteNapoleone", l'iniziativa ideata e promossa a Milano da MonteNapoleone District che coniuga prestigiose cantine italiane e internazionali e i brand d'alta moda e gioielleria.

Patrocinata dal Comune di Milano e da Confcommercio-Imprese per l'Italia, la rassegna è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d'Italia, la Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba e il charity partner Dynamo Camp. Per tutta la settimana sono previste visite guidate nei musei, degustazioni, menù dedicati. Culmine della kermesse, l'asta benefica 'Italian masters' battuta da Christie's in favore di Dynamo Camp Onlus, in programma martedì 12 ottobre presso l'Hotel Principe di Savoia.

Sempre il 12 ottobre, la Casa del Manzoni offrirà una degustazione in onore del grande scrittore, appassionato anche di vitigni e buon vino. "Crediamo fortemente - commenta il Presidente di MonteNapoleone District Guglielmo Miani - che la formula di Vendemmia fondata sul connubio tra vino, alta cucina, moda e cultura interpreti al meglio le distintività del lifestyle italiano nel mondo, di cui Milano si conferma ambasciatore indiscusso". (ANSA).