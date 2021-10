Strage Erba: assolto Azouz, non calunniò Rosa e Olindo

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Azouz Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del 2006, è stato oggi assolto dall'accusa di calunnia "perché il fatto non sussiste".

Lo ha deciso la giudice della settima penale del Tribunale di Milano.

Marzouk è finito imputato in relazione ad una richiesta di raccogliere nuove prove per la revisione del processo sui quattro omicidi e che si era chiuso con la condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Da tempo convinto dell'innocenza dei due ex vicini di casa, era accusato di averli calunniati incolpandoli del reato di autocalunnia per le loro confessioni, a suo dire false, sugli omicidi.

"Sono contento, è un passo nella lotta che stiamo facendo in questi anni per ottenere la verità" ha commentato Azouz Marzouk dopo l'assoluzione. (ANSA).