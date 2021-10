Pallavolo: Vero Volley, al via stagione su onda ori europei

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Il Vero Volley riparte sull'onda lunga delle vittorie europee dell'Italia con sei campioni azzurri pronti a dare il meglio nella stagione che sta per iniziare, quattro fra le ragazze della Saugella, due nella squadra maschile del Vero Volley. Una festa oggi all'Arena di Monza dove gli atleti hanno sfilato con maglie nuove, colorate e psichedeliche ispirate ai supereroi capaci di qualsiasi prodezza e di andare oltre ogni limite. Unico cruccio è la capienza del pubblico ancora ridotta all'interno dei palazzetti, strascico di una pandemia che ha profondamente condizionato lo sport.

"E' tempo - dice Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley - di riaprire al pubblico. La situazione è tranquilla, l'emergenza è alle spalle, come ha dimostrato l'apertura delle scuole, finalmente in presenza". Ma - oltre la pandemia - la presidente ribadisce la vocazione sociale del Consorzio, l'impegno a formare i ragazzi, la volontà di essere un esempio e un modello in Italia. "Siamo un gruppo importante - aggiunge - e i risultati, dal punto di vista sportivo, si sono visti. La nostra crescita è stata sempre costante. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, sia sportivi sia non sportivi. Durante il lockdown abbiamo compreso appieno chi siamo e dove vogliamo andare. La nostra realtà è legata al benessere fisico, portatrice di valori, di innovazione e di responsabilità e inclusione sociale, non è legata solamente all'attività agonistica".

Già dal prossimo weekend, tra il 9 e il 10 ottobre, le prime squadre della struttura di Monza saranno protagoniste nella prima giornata dei rispettivi campionati: per le ragazze di coach Marco Gaspari il debutto è fissato a Busto Arsizio sabato, mentre i ragazzi di Massimo Eccheli esordiranno domenica in casa, contro Modena.

Per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley - che lo scorso marzo si è aggiudicata la Cev Cup - una nuova sfida: la prossima stagione sarà quella dell'esordio assoluto sui campi della Champions League. (ANSA).