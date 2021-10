Missoni veste il grattacielo Urban Oasis a Dubai

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - MissoniHome, la linea della casa di moda dedicata al design d'interni, alle decorazioni e all'arredamento, debutta nel mondo arabo vestendo l'edificio residenziale di 38 piani Urban Oasis a Dubai, realizzato dalla società immobiliare saudita Dar Al Arkan. Urban Oasis è situato nel cuore della città, direttamente in corrispondenza del canale Dubai Water Canal e nei pressi delle principali attrazioni del centro di Dubai, tra cui il grattacielo Burj Khalifa e il centro commerciale Dubai Mall. Si prevede che la costruzione della torre, attualmente in corso, verrà terminata entro la fine del 2023. "Il settore immobiliare di Dubai è in continua crescita e siamo orgogliosi - commenta Livio Proli, Amministratore Delegato di Missoni - di essere parte di un progetto che ha tanto da offrire". (ANSA).