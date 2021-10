La catena Testone raddoppia a Milano e diventa atelier

Testone, la prima catena dedicata alla tradizionale torta al testo umbra, apre in via Vigevano al 6 a Milano e diventa diventa teatro, fine a fine anno, della mostra Canapity realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

Oggetti di design accattivanti e innovativi, non solo nelle forme ma soprattutto nei materiali e nell’uso: un omaggio al patrimonio culturale della Valnerina, nel ternano e alla canapa. Il design oggi è chiamato a confrontarsi per riscoprire antichi utilizzi e interpretare nuove potenzialità alla luce delle esigenze del mercato contemporaneo, con il laboratorio finale del triennio in Progettazione Artistica per l’Impresa, indirizzo Design, dell'Accademia Pietro Vannucci. E così il decimo locale del gruppo diventa anche atelier d'arte.